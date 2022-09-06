Islombek Soliyev - Yuragim

Islombek Soliyev — Yuragim
Ijrochi: Islombek Soliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 426
Hajmi: 3.43 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 06-09-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Islombek Soliyevning «Yuragim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 6-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 426 marta tinglangan. Islombek Soliyev ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Hazorasp bozori», «Atov».

Islombek Soliyev - Yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00