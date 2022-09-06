Islombek Soliyev - Yuragim
|Ijrochi:
|Islombek Soliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|426
|Hajmi:
|3.43 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-09-2022
Qo'shiq haqida
Islombek Soliyevning «Yuragim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 6-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 426 marta tinglangan. Islombek Soliyev ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Hazorasp bozori», «Atov».
Islombek Soliyev - Yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.