ISKO - It's Kim, bitch
|Ijrochi:
|Isko
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|1.2 MB
|Davomiyligi:
|00:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
«It's Kim, bitch» — Isko ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Isko ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Забери», «Влюбленные глаза», «Я этой ночью плохо чувствовал себя». Bu Iskoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
ISKO - It's Kim, bitch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.