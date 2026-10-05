ISKO - It's Kim, bitch

ISKO — It's Kim, bitch
Ijrochi: Isko
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 1.2 MB
Davomiyligi: 00:38
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«It's Kim, bitch» — Isko ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Isko ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Забери», «Влюбленные глаза», «Я этой ночью плохо чувствовал себя». Bu Iskoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

ISKO - It's Kim, bitch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00