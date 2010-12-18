Iroda Iraliyeva - Hoy yigit
|Ijrochi:
|Iroda Iraliyeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|188
|Hajmi:
|7.64 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-12-2010
Qo'shiq haqida
Iroda Iraliyevaning «Hoy yigit» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 18-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 188 marta tinglangan. Iroda Iraliyeva ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bir sanda bor bir manda», «Opa-singil», «Qizg'onaman».
Iroda Iraliyeva - Hoy yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.