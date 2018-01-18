Ilhom Farmonov - Sevganim sevgan (1993)

Ilhom Farmonov — Sevganim sevgan (1993)
Ijrochi: Ilhom Farmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 599
Hajmi: 4.20 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevganim sevgan (1993)» qo'shig'ini Ilhom Farmonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 599 marta tinglangan. Ilhom Farmonov ijrosida saytda jami 213 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «O`zim o`zim o`zimda Gunoh», «Onajoning rozi qil volidangni rozi qil», «Jamoling (1993)».

Ilhom Farmonov - Sevganim sevgan (1993) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00