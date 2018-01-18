Ilhom Farmonov - O Layli

Ilhom Farmonov — O Layli
Ijrochi: Ilhom Farmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 568
Hajmi: 3.87 MB
Davomiyligi: 03:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«O Layli» qo'shig'ini Ilhom Farmonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 568 marta tinglangan. Ilhom Farmonov ijrosida saytda jami 213 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «O`zim o`zim o`zimda Gunoh», «Onajoning rozi qil volidangni rozi qil», «Jamoling (1993)».

Ilhom Farmonov - O Layli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00