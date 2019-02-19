Ibrohim O'tkirov - Borsan yonimda
|Ijrochi:
|Ibrohim O'tkirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|182
|Hajmi:
|7.05 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-02-2019
Qo'shiq haqida
«Borsan yonimda» qo'shig'ini Ibrohim O'tkirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 182 marta tinglangan. Ibrohim O'tkirov ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Derazadan», «Gulirano», «Qorakoz».
Ibrohim O'tkirov - Borsan yonimda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.