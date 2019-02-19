Ibrohim O'tkirov - Borsan yonimda

Ibrohim O'tkirov — Borsan yonimda
Ijrochi: Ibrohim O'tkirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 182
Hajmi: 7.05 MB
Davomiyligi: 03:03
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-02-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Borsan yonimda» qo'shig'ini Ibrohim O'tkirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 182 marta tinglangan. Ibrohim O'tkirov ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Derazadan», «Gulirano», «Qorakoz».

Ibrohim O'tkirov - Borsan yonimda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00