Ibrat Azamatov - Jamalak
|Ijrochi:
|Ibrat Azamatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|8
|Hajmi:
|6.95 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-05-2026
Qo'shiq haqida
Ibrat Azamatovning «Jamalak» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 marta tinglangan. Ibrat Azamatov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Odammasman qol desam», «Yiroqlarda (feat. Ibrat Azamatov)», «Odammasman».
Ibrat Azamatov - Jamalak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.