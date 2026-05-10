Ibrat Azamatov - Jamalak

Ibrat Azamatov — Jamalak
Ijrochi: Ibrat Azamatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 8
Hajmi: 6.95 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-05-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Ibrat Azamatovning «Jamalak» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 marta tinglangan. Ibrat Azamatov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Odammasman qol desam», «Yiroqlarda (feat. Ibrat Azamatov)», «Odammasman».

Ibrat Azamatov - Jamalak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00