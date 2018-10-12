Husan - Kuyov jo'ralar
|Ijrochi:
|Husan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|179
|Hajmi:
|7.65 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2018
Qo'shiq haqida
«Kuyov jo'ralar» — Husan ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 179 marta tinglangan. Husan ijrosida saytda jami 115 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Binafsha», «Azizam», «Gulim».
Husan - Kuyov jo'ralar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.