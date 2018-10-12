Husan - Kuyov jo'ralar

Husan — Kuyov jo'ralar
Ijrochi: Husan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 179
Hajmi: 7.65 MB
Davomiyligi: 03:19
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-10-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kuyov jo'ralar» — Husan ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 179 marta tinglangan. Husan ijrosida saytda jami 115 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Binafsha», «Azizam», «Gulim».

Husan - Kuyov jo'ralar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00