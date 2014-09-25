Husan - Dildor

Husan — Dildor
Ijrochi: Husan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 127
Hajmi: 8.82 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-09-2014
Skachat

Qo'shiq haqida

Husanning «Dildor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 25-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 127 marta tinglangan. Husan ijrosida saytda jami 115 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Binafsha», «Azizam», «Gulim».

Husan - Dildor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00