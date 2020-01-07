Hulkar Abdullayeva - Rajabboy
|Ijrochi:
|Hulkar Abdullayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|482
|Hajmi:
|7.67 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-01-2020
Qo'shiq haqida
Hulkar Abdullayevaning «Rajabboy» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 7-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 482 marta tinglangan. Hulkar Abdullayeva ijrosida saytda jami 65 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Uch Patir», «Lazgi Afsonasi», «Qora parang».
Hulkar Abdullayeva - Rajabboy qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.