Hojiakbar Hamidov - Ziyon bo'ldi
|Ijrochi:
|Hojiakbar Hamidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|215
|Hajmi:
|17.31 MB
|Davomiyligi:
|07:32
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-05-2011
Qo'shiq haqida
«Ziyon bo'ldi» — Hojiakbar Hamidov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 7:32, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 28-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 215 marta tinglangan. Hojiakbar Hamidov ijrosida saytda jami 112 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketmoqdaman (remix)», «Yoshligim», «Bandaman».
Hojiakbar Hamidov - Ziyon bo'ldi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.