Hojiakbar Hamidov - Ziyon bo'ldi

Hojiakbar Hamidov — Ziyon bo'ldi
Ijrochi: Hojiakbar Hamidov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 215
Hajmi: 17.31 MB
Davomiyligi: 07:32
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ziyon bo'ldi» — Hojiakbar Hamidov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 7:32, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 28-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 215 marta tinglangan. Hojiakbar Hamidov ijrosida saytda jami 112 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketmoqdaman (remix)», «Yoshligim», «Bandaman».

Hojiakbar Hamidov - Ziyon bo'ldi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00