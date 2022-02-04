Hilola Hamidova - Qaytarib ber
|Ijrochi:
|Hilola Hamidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|6 783
|Hajmi:
|5.54 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-02-2022
Qo'shiq haqida
«Qaytarib ber» qo'shig'ini Hilola Hamidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 783 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay».
Hilola Hamidova - Qaytarib ber qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.