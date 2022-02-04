Hilola Hamidova - Qaytarib ber

Hilola Hamidova — Qaytarib ber
Ijrochi: Hilola Hamidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 6 783
Hajmi: 5.54 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qaytarib ber» qo'shig'ini Hilola Hamidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 783 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay».

Hilola Hamidova - Qaytarib ber qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00