Hadicha - Ketsam

Hadicha — Ketsam
Ijrochi: Hadicha
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 383
Hajmi: 6.39 MB
Davomiyligi: 05:08
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-02-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ketsam» — Hadicha ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:08, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 4-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 383 marta tinglangan. Hadicha ijrosida saytda jami 104 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Begim», «Ona qizim Asal qizim», «Alvido».

Hadicha - Ketsam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00