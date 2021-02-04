Hadicha - Ketsam
|Ijrochi:
|Hadicha
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 383
|Hajmi:
|6.39 MB
|Davomiyligi:
|05:08
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-02-2021
Qo'shiq haqida
«Ketsam» — Hadicha ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:08, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 4-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 383 marta tinglangan. Hadicha ijrosida saytda jami 104 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Begim», «Ona qizim Asal qizim», «Alvido».
Hadicha - Ketsam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.