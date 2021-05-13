h3 - Yur ketasan
|Ijrochi:
|h3
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|323
|Hajmi:
|4.08 MB
|Davomiyligi:
|04:08
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-05-2021
Qo'shiq haqida
h3ning «Yur ketasan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:08, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 13-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 323 marta tinglangan. h3 ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevasizmi degin», «Soginaman», «Senda hayolim».
h3 - Yur ketasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.