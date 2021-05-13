h3 - Yur ketasan

h3 — Yur ketasan
Ijrochi: h3
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 323
Hajmi: 4.08 MB
Davomiyligi: 04:08
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-05-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

h3ning «Yur ketasan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:08, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 13-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 323 marta tinglangan. h3 ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevasizmi degin», «Soginaman», «Senda hayolim».

h3 - Yur ketasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00