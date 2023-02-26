Guljahon Xolxodjayeva - Sabo Keltir habar Qishloqlarimdan (Sanobar Rahmonova)
|Ijrochi:
|Guljahon Xolxodjayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 881
|Hajmi:
|1.47 MB
|Davomiyligi:
|02:22
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-02-2023
Qo'shiq haqida
«Sabo Keltir habar Qishloqlarimdan (Sanobar Rahmonova)» — Guljahon Xolxodjayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 26-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 881 marta tinglangan. Guljahon Xolxodjayeva ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Harf Nazan nazan nazan (Ali Abdolmaleki)», «Sog’indim (Anvar Ganiyev)», «Haydi Soyle (cover Ibrahim Tatlises)».
Guljahon Xolxodjayeva - Sabo Keltir habar Qishloqlarimdan (Sanobar Rahmonova) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.