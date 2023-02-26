Guljahon Xolxodjayeva - Sabo Keltir habar Qishloqlarimdan (Sanobar Rahmonova)

Guljahon Xolxodjayeva — Sabo Keltir habar Qishloqlarimdan (Sanobar Rahmonova)
Ijrochi: Guljahon Xolxodjayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 881
Hajmi: 1.47 MB
Davomiyligi: 02:22
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sabo Keltir habar Qishloqlarimdan (Sanobar Rahmonova)» — Guljahon Xolxodjayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 26-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 881 marta tinglangan. Guljahon Xolxodjayeva ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Harf Nazan nazan nazan (Ali Abdolmaleki)», «Sog’indim (Anvar Ganiyev)», «Haydi Soyle (cover Ibrahim Tatlises)».

Guljahon Xolxodjayeva - Sabo Keltir habar Qishloqlarimdan (Sanobar Rahmonova) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00