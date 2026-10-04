Guli Asalxo'jayeva - Bidir-bidir

Guli Asalxo'jayeva — Bidir-bidir
Ijrochi: Guli Asalxo'jayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.8 MB
Davomiyligi: 03:09
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 04-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bidir-bidir» qo'shig'ini Guli Asalxo'jayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Guli Asalxo'jayeva ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bolaginam bolasi», «Senu men», «Duv duv». Bu Guli Asalxo'jayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Guli Asalxo'jayeva - Bidir-bidir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00