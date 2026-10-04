Guli Asalxo'jayeva - Bidir-bidir
|Ijrochi:
|Guli Asalxo'jayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.8 MB
|Davomiyligi:
|03:09
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|04-10-2026
Qo'shiq haqida
«Bidir-bidir» qo'shig'ini Guli Asalxo'jayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Guli Asalxo'jayeva ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bolaginam bolasi», «Senu men», «Duv duv». Bu Guli Asalxo'jayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Guli Asalxo'jayeva - Bidir-bidir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.