Gulasal Abdullayeva - Chet eldagi ayol
|Ijrochi:
|Gulasal Abdullayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|811
|Hajmi:
|3.96 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Chet eldagi ayol» qo'shig'ini Gulasal Abdullayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 811 marta tinglangan. Gulasal Abdullayeva ijrosida saytda jami 85 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Taq-tuq», «Qoldim», «Ul dilraboga».
Gulasal Abdullayeva - Chet eldagi ayol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.