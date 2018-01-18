Gulasal Abdullayeva - Chet eldagi ayol

Gulasal Abdullayeva — Chet eldagi ayol
Ijrochi: Gulasal Abdullayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 811
Hajmi: 3.96 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Chet eldagi ayol» qo'shig'ini Gulasal Abdullayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 811 marta tinglangan. Gulasal Abdullayeva ijrosida saytda jami 85 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Taq-tuq», «Qoldim», «Ul dilraboga».

Gulasal Abdullayeva - Chet eldagi ayol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00