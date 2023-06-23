G'ayratjon Yangiboyev - Yuragim
|Ijrochi:
|G'ayratjon Yangiboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|824
|Hajmi:
|3.26 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-06-2023
Qo'shiq haqida
«Yuragim» qo'shig'ini G'ayratjon Yangiboyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 23-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 824 marta tinglangan. G'ayratjon Yangiboyev ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dinara», «Janonim», «Yondirasan».
G'ayratjon Yangiboyev - Yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.