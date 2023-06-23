G'ayratjon Yangiboyev - Yuragim

G'ayratjon Yangiboyev — Yuragim
Ijrochi: G'ayratjon Yangiboyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 824
Hajmi: 3.26 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-06-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yuragim» qo'shig'ini G'ayratjon Yangiboyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 23-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 824 marta tinglangan. G'ayratjon Yangiboyev ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dinara», «Janonim», «Yondirasan».

G'ayratjon Yangiboyev - Yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00