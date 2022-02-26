Gavhar Ziyayeva - Yod kardam

Gavhar Ziyayeva — Yod kardam
Ijrochi: Gavhar Ziyayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 954
Hajmi: 2.44 MB
Davomiyligi: 03:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Gavhar Ziyayevaning «Yod kardam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 954 marta tinglangan. Gavhar Ziyayeva ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jalolima jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev Janonim)», «Jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)», «Juda tasirli va chiroyli sher».

Gavhar Ziyayeva - Yod kardam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00