Gavhar Ziyayeva - Yod kardam
|Ijrochi:
|Gavhar Ziyayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|954
|Hajmi:
|2.44 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-02-2022
Qo'shiq haqida
Gavhar Ziyayevaning «Yod kardam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 954 marta tinglangan. Gavhar Ziyayeva ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jalolima jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev Janonim)», «Jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)», «Juda tasirli va chiroyli sher».
Gavhar Ziyayeva - Yod kardam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.