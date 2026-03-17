Gavhar - Dil izhori
|Ijrochi:
|Gavhar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|32
|Hajmi:
|7.88 MB
|Davomiyligi:
|04:17
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-03-2026
Qo'shiq haqida
«Dil izhori» qo'shig'ini Gavhar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 32 marta tinglangan. Gavhar ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bevafo», «Ishq-Ishq», «Ayol».
Gavhar - Dil izhori qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.