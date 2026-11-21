G'anisher Abdullayev - O’xshagani yo’q
|Ijrochi:
|G'anisher Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.56 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-11-2026
Qo'shiq haqida
«O’xshagani yo’q» — G'anisher Abdullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-noyabrda qo'shilgan. G'anisher Abdullayev ijrosida saytda jami 45 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Lolaginam», «Bir qarasam», «Baxtli bol qizim». Bu G'anisher Abdullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
G'anisher Abdullayev - O’xshagani yo’q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.