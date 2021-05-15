Furqat Macho - Marivanna

Furqat Macho — Marivanna
Ijrochi: Furqat Macho
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 972
Hajmi: 3.32 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-05-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Furqat Machoning «Marivanna» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 15-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 972 marta tinglangan. Furqat Macho ijrosida saytda jami 36 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Juralar», «Durushlaring sani Bomba», «Блатной (Blatnoy)».

Furqat Macho - Marivanna qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00