Furqat Macho - Marivanna
|Ijrochi:
|Furqat Macho
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|972
|Hajmi:
|3.32 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-05-2021
Qo'shiq haqida
Furqat Machoning «Marivanna» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 15-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 972 marta tinglangan. Furqat Macho ijrosida saytda jami 36 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Juralar», «Durushlaring sani Bomba», «Блатной (Blatnoy)».
Furqat Macho - Marivanna qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.