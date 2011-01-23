Firdavs - Dil izxori
|Ijrochi:
|Firdavs
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|74
|Hajmi:
|6.80 MB
|Davomiyligi:
|02:56
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-01-2011
Qo'shiq haqida
«Dil izxori» — Firdavs ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 23-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 74 marta tinglangan. Firdavs ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ishq», «Sevgilim meni», «Devonaman».
Firdavs - Dil izxori qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.