Nigora Soim - Dil izxori
|Ijrochi:
|Nigora Soim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|186
|Hajmi:
|8.27 MB
|Davomiyligi:
|03:35
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-01-2011
Qo'shiq haqida
«Dil izxori» — Nigora Soim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 186 marta tinglangan. Nigora Soim ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Navro'z», «Salom ey ishq», «Men o'zimni sevaman». Bu Nigora Soimning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nigora Soim - Dil izxori qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.