Feruza Egamova - Onam
|Ijrochi:
|Feruza Egamova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|198
|Hajmi:
|8.33 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-06-2022
Qo'shiq haqida
Feruza Egamovaning «Onam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 17-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 198 marta tinglangan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man».
Feruza Egamova - Onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.