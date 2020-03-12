Ferah Zeydan, Kaan Beyru - Dön Desem
|Ijrochilar:
|Ferah Zeydan, Kaan Beyru
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|6 487
|Hajmi:
|4.16 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-03-2020
Qo'shiq haqida
«Dön Desem» — Ferah Zeydan va Kaan Beyru ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 12-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 487 marta tinglangan.
Ferah Zeydan, Kaan Beyru - Dön Desem qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.