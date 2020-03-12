Ferah Zeydan, Kaan Beyru - Dön Desem

Ferah Zeydan, Kaan Beyru — Dön Desem
Ijrochilar: Ferah Zeydan, Kaan Beyru
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 6 487
Hajmi: 4.16 MB
Davomiyligi: 03:13
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dön Desem» — Ferah Zeydan va Kaan Beyru ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 12-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 487 marta tinglangan.

Ferah Zeydan, Kaan Beyru - Dön Desem qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00