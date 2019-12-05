Farrux Xamrayev - Umrimda ichmagandim

Farrux Xamrayev — Umrimda ichmagandim
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 878
Hajmi: 5.57 MB
Davomiyligi: 04:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-12-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Farrux Xamrayevning «Umrimda ichmagandim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 878 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Umrimda ichmagandim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00