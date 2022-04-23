Farrux Xamrayev - Kuyov bola xush kelibsiz
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|526
|Hajmi:
|3.31 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-04-2022
Qo'shiq haqida
Farrux Xamrayevning «Kuyov bola xush kelibsiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 526 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Kuyov bola xush kelibsiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.