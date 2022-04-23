Farrux Xamrayev - Kuyov bola xush kelibsiz

Farrux Xamrayev — Kuyov bola xush kelibsiz
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 526
Hajmi: 3.31 MB
Davomiyligi: 03:13
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-04-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Farrux Xamrayevning «Kuyov bola xush kelibsiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 526 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Kuyov bola xush kelibsiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00