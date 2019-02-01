Farrux Xamrayev - Kotta ko`cha
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 505
|Hajmi:
|3.45 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-02-2019
Qo'shiq haqida
Farrux Xamrayevning «Kotta ko`cha» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 1-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 505 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Kotta ko`cha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.