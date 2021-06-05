Farrux Xamrayev - Alvido

Farrux Xamrayev — Alvido
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 964
Hajmi: 4.98 MB
Davomiyligi: 03:57
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-06-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Alvido» — Farrux Xamrayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 5-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 964 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Alvido qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00