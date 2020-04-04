Farrux Xamrayev - Yuragimni ol
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|191
|Hajmi:
|9.75 MB
|Davomiyligi:
|04:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-04-2020
Qo'shiq haqida
«Yuragimni ol» — Farrux Xamrayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:13, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 4-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 191 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Yuragimni ol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.