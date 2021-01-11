Farrux Xamrayev - Armonimsan
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|177
|Hajmi:
|7.59 MB
|Davomiyligi:
|03:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-01-2021
Qo'shiq haqida
Farrux Xamrayevning «Armonimsan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 11-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 177 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Armonimsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.