Farhod Saidov (Sarbon guruhi), Azimjon Sayfullaev - Mavrigi
|Ijrochilar:
|Farhod Saidov (Sarbon guruhi), Azimjon Sayfullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|525
|Hajmi:
|4.62 MB
|Davomiyligi:
|04:44
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-11-2022
Qo'shiq haqida
«Mavrigi» — Farhod Saidov (Sarbon guruhi) va Azimjon Sayfullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:44, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 525 marta tinglangan. Farhod Saidov (Sarbon guruhi) ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tong shamoli», «Mavrigi», «Qizmi bu kiyikmi bu».
Farhod Saidov (Sarbon guruhi), Azimjon Sayfullaev - Mavrigi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.