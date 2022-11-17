Farhod Saidov (Sarbon guruhi), Azimjon Sayfullaev - Mavrigi

Farhod Saidov (Sarbon guruhi), Azimjon Sayfullaev — Mavrigi
Ijrochilar: Farhod Saidov (Sarbon guruhi), Azimjon Sayfullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 525
Hajmi: 4.62 MB
Davomiyligi: 04:44
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mavrigi» — Farhod Saidov (Sarbon guruhi) va Azimjon Sayfullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:44, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 525 marta tinglangan. Farhod Saidov (Sarbon guruhi) ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tong shamoli», «Mavrigi», «Qizmi bu kiyikmi bu».

Farhod Saidov (Sarbon guruhi), Azimjon Sayfullaev - Mavrigi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00