Erkinxo’ja Akromxo’jayev - Nabiralar

Erkinxo’ja Akromxo’jayev — Nabiralar
Ijrochi: Erkinxo’ja Akromxo’jayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 259
Hajmi: 3.34 MB
Davomiyligi: 03:20
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 02-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Erkinxo’ja Akromxo’jayevning «Nabiralar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 2-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 259 marta tinglangan.

Erkinxo’ja Akromxo’jayev - Nabiralar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00