Erkinxo’ja Akromxo’jayev - Nabiralar
|Ijrochi:
|Erkinxo’ja Akromxo’jayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|259
|Hajmi:
|3.34 MB
|Davomiyligi:
|03:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-11-2022
Qo'shiq haqida
Erkinxo’ja Akromxo’jayevning «Nabiralar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 2-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 259 marta tinglangan.
Erkinxo’ja Akromxo’jayev - Nabiralar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.