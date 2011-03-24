Erkin Ruzimatov - Kelib-ketsun
|Ijrochi:
|Erkin Ruzimatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|171
|Hajmi:
|9.70 MB
|Davomiyligi:
|04:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-03-2011
Qo'shiq haqida
«Kelib-ketsun» qo'shig'ini Erkin Ruzimatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 24-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 171 marta tinglangan. Erkin Ruzimatov ijrosida saytda jami 63 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gulzor», «Ey sarvi qomat», «Meni toshlar».
Erkin Ruzimatov - Kelib-ketsun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.