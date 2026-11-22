Elyor Boboqulov - Aytolmasang
|Ijrochi:
|Elyor Boboqulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.4 MB
|Davomiyligi:
|02:55
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-11-2026
Qo'shiq haqida
«Aytolmasang» — Elyor Boboqulov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:55, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-noyabrda qo'shilgan. Bu Elyor Boboqulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Elyor Boboqulov - Aytolmasang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.