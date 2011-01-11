Doston Rahimov - Ey pari

Doston Rahimov — Ey pari
Ijrochi: Doston Rahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 180
Hajmi: 7.15 MB
Davomiyligi: 03:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ey pari» qo'shig'ini Doston Rahimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 11-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 180 marta tinglangan. Doston Rahimov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevaman», «Lola», «Kechalar».

Doston Rahimov - Ey pari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00