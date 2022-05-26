Doston Mirzaahmedov - Yigitlar

Doston Mirzaahmedov — Yigitlar
Ijrochi: Doston Mirzaahmedov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 863
Hajmi: 3.14 MB
Davomiyligi: 03:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-05-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yigitlar» — Doston Mirzaahmedov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 863 marta tinglangan.

Doston Mirzaahmedov - Yigitlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00