Doston Mirzaahmedov - Yigitlar
|Ijrochi:
|Doston Mirzaahmedov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|863
|Hajmi:
|3.14 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-05-2022
Qo'shiq haqida
«Yigitlar» — Doston Mirzaahmedov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 863 marta tinglangan.
Doston Mirzaahmedov - Yigitlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.