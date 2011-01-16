Shahriyor - Rasvo

Shahriyor — Rasvo
Ijrochi: Shahriyor
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 249
Hajmi: 6.78 MB
Davomiyligi: 02:56
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Shahriyorning «Rasvo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 249 marta tinglangan. Shahriyor ijrosida saytda jami 87 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Xasta bolma jonim ado bolaman», «Begonamiz (2018)», «Ismi Yuragimda».

Shahriyor - Rasvo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00