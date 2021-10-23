Diyora Muxtorova - Izlab topsam izingizni Yo Rasululloh
|Ijrochi:
|Diyora Muxtorova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|799
|Hajmi:
|7.22 MB
|Davomiyligi:
|05:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-10-2021
Qo'shiq haqida
«Izlab topsam izingizni Yo Rasululloh» — Diyora Muxtorova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:53, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 799 marta tinglangan. Diyora Muxtorova ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Meni Jannatlarga yetaklang begim», «Dilbarim», «Rohman Ya Rohman (cover)».
Diyora Muxtorova - Izlab topsam izingizni Yo Rasululloh qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.