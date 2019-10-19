Dilyorbek To&#96;rayev - Mani

Dilyorbek To&#96;rayev — Mani
Ijrochi: Dilyorbek To&#96;rayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 663
Hajmi: 3.65 MB
Davomiyligi: 03:43
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Dilyorbek To&#96;rayevning «Mani» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 663 marta tinglangan. Dilyorbek To&#96;rayev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yo’lga qarang», «Bo’lmagach», «Gulim».

Dilyorbek To&#96;rayev - Mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00