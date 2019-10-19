Dilyorbek To`rayev - Mani
|Ijrochi:
|Dilyorbek To`rayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|663
|Hajmi:
|3.65 MB
|Davomiyligi:
|03:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Dilyorbek To`rayevning «Mani» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 663 marta tinglangan. Dilyorbek To`rayev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yo’lga qarang», «Bo’lmagach», «Gulim».
Dilyorbek To`rayev - Mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.