Dilshat Nurmatov
6 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Dilshat Nurmatov
Janym
03:10
Dilshat Nurmatov
Aqyldir o’zi
02:54
Dilshat Nurmatov
Keypi sazla
02:48
Dilshat Nurmatov
Ay janna
03:31
Dilshat Nurmatov
Adyngda barmy
02:56
Dilshat Nurmatov
Do'stlar bilan
03:07
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Dilshat Nurmatov
Yangi qo'shiqlar
XON — Yona-yona
Aka-uka Farhodovlar — Musofir ota
Sanjar Halikov — Oq gulim
Xamdam Sobirov, Adl — Алып кетті
DJ Shark — Чему вовсе не быть
Moonwalkersmusic — Сильнее бури
Орёл — A hërxhëvele, a meninqos
Artvenka — Расстегнулся поясок
Alexander, My Family — Прощай, школа
MC MERIK — ALLAHYM KECHIR
Rusik — Ты моя любовь
SDLW — Ты русский солдат, ты не можешь упасть
Гектор — Хочу нарвать ромашек
Ramzes — Шрамы словами не излечить
Sadraddin — Coming soon
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00