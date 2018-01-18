Dilnoza Ismiyaminova - Romol
|Ijrochi:
|Dilnoza Ismiyaminova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|521
|Hajmi:
|4.26 MB
|Davomiyligi:
|03:56
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Romol» qo'shig'ini Dilnoza Ismiyaminova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 521 marta tinglangan. Dilnoza Ismiyaminova ijrosida saytda jami 102 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor-yorlar», «Izlama», «Oʻylarman».
Dilnoza Ismiyaminova - Romol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.