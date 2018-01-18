Dilnoza Ismiyaminova - Romol

Dilnoza Ismiyaminova — Romol
Ijrochi: Dilnoza Ismiyaminova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 521
Hajmi: 4.26 MB
Davomiyligi: 03:56
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Romol» qo'shig'ini Dilnoza Ismiyaminova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 521 marta tinglangan. Dilnoza Ismiyaminova ijrosida saytda jami 102 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor-yorlar», «Izlama», «Oʻylarman».

Dilnoza Ismiyaminova - Romol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00