Dilmurod Sultonov - Olcha

Dilmurod Sultonov — Olcha
Ijrochi: Dilmurod Sultonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 521
Hajmi: 3.69 MB
Davomiyligi: 04:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Olcha» qo'shig'ini Dilmurod Sultonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 521 marta tinglangan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo».

Dilmurod Sultonov - Olcha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00