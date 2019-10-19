Dilmurod Sultonov - Olcha
|Ijrochi:
|Dilmurod Sultonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 521
|Hajmi:
|3.69 MB
|Davomiyligi:
|04:05
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Olcha» qo'shig'ini Dilmurod Sultonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 521 marta tinglangan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo».
Dilmurod Sultonov - Olcha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.