Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun - Anor (Live)

Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun — Anor (Live)
Ijrochilar: Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.11 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Anor (Live)» — Dilmurod Sultonov va Avaz Oxun ijrosidagi jonli ijro. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo». Bu Dilmurod Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun - Anor (Live) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00