Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun - Anor (Live)
|Ijrochilar:
|Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.11 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2026
Qo'shiq haqida
«Anor (Live)» — Dilmurod Sultonov va Avaz Oxun ijrosidagi jonli ijro. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo». Bu Dilmurod Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun - Anor (Live) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.