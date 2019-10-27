Dilmurod - Bir bora holimga

Dilmurod — Bir bora holimga
Ijrochi: Dilmurod
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 505
Hajmi: 3.49 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bir bora holimga» qo'shig'ini Dilmurod ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 505 marta tinglangan. Dilmurod ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lo Lo Lo (Sayfulloni izlab)», «Xayr dema», «Nega».

Dilmurod - Bir bora holimga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00