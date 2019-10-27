Dilmurod - Bir bora holimga
|Ijrochi:
|Dilmurod
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|505
|Hajmi:
|3.49 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Bir bora holimga» qo'shig'ini Dilmurod ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 505 marta tinglangan. Dilmurod ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lo Lo Lo (Sayfulloni izlab)», «Xayr dema», «Nega».
Dilmurod - Bir bora holimga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.