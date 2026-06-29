Didar Nurberdiyew - Yalpyllapjyk dura

Didar Nurberdiyew — Yalpyllapjyk dura
Ijrochi: Didar Nurberdiyew
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 44
Hajmi: 4.18 MB
Davomiyligi: 02:16
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Didar Nurberdiyewning «Yalpyllapjyk dura» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 44 marta tinglangan — bu Didar Nurberdiyewning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Bu Didar Nurberdiyewning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Didar Nurberdiyew - Yalpyllapjyk dura qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00