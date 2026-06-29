Didar Nurberdiyew - Yalpyllapjyk dura
|Ijrochi:
|Didar Nurberdiyew
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|44
|Hajmi:
|4.18 MB
|Davomiyligi:
|02:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-06-2026
Qo'shiq haqida
Didar Nurberdiyewning «Yalpyllapjyk dura» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 44 marta tinglangan — bu Didar Nurberdiyewning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Bu Didar Nurberdiyewning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Didar Nurberdiyew - Yalpyllapjyk dura qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.