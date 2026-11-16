Didar Nurberdiyew - Eski bi hikaye
|Ijrochi:
|Didar Nurberdiyew
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.68 MB
|Davomiyligi:
|03:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2026
Qo'shiq haqida
«Eski bi hikaye» — Didar Nurberdiyew ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Bu Didar Nurberdiyewning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Didar Nurberdiyew - Eski bi hikaye qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.