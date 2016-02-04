Daler Xonzoda, Alisher Aliyev - Yori man
|Ijrochilar:
|Daler Xonzoda, Alisher Aliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|244
|Hajmi:
|7.59 MB
|Davomiyligi:
|03:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-02-2016
Qo'shiq haqida
«Yori man» — Daler Xonzoda va Alisher Aliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 4-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 244 marta tinglangan. Daler Xonzoda ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Azizam (feat Mirali Vasiev, Alisher Aliev)», «Salom aleykum», «Dil ba yor».
Daler Xonzoda, Alisher Aliyev - Yori man qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.