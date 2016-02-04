Daler Xonzoda, Alisher Aliyev - Yori man

Daler Xonzoda, Alisher Aliyev — Yori man
Ijrochilar: Daler Xonzoda, Alisher Aliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 244
Hajmi: 7.59 MB
Davomiyligi: 03:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-02-2016
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yori man» — Daler Xonzoda va Alisher Aliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 4-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 244 marta tinglangan. Daler Xonzoda ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Azizam (feat Mirali Vasiev, Alisher Aliev)», «Salom aleykum», «Dil ba yor».

Daler Xonzoda, Alisher Aliyev - Yori man qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00