Burak Bulut, İrem Derici - Garson
|Ijrochilar:
|İrem Derici, Burak Bulut
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.93 MB
|Davomiyligi:
|02:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Garson» — İrem Derici va Burak Bulut ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. İrem Derici ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Razıyım Ömür Boyu Yalnızlığa», «Yazsın Bana», «Kalbimin Tek Sahibine». Bu İrem Dericining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Burak Bulut, İrem Derici - Garson qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.