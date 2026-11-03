Burak Bulut, İrem Derici - Garson

Burak Bulut, İrem Derici — Garson
Ijrochilar: İrem Derici, Burak Bulut
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 3.93 MB
Davomiyligi: 02:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Garson» — İrem Derici va Burak Bulut ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. İrem Derici ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Razıyım Ömür Boyu Yalnızlığa», «Yazsın Bana», «Kalbimin Tek Sahibine». Bu İrem Dericining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Burak Bulut, İrem Derici - Garson qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00